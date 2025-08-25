रांजणगाव सांडसमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात कालवड गंभीर जखमी
रांजणगाव सांडस, ता. २५ : शितोळेवस्ती- रांजणगाव सांडस (ता. शिरूर) येथे रविवारी (ता. २४) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात कालवड गंभीर जखमी झाली आहे.
रांजणगाव सांडस येथील शितोळेवस्ती परिसरात रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास कुत्री मोठ्याने भूंकल्याचा आवाज आला. त्यामुळे काही मुलांनी बंगल्याच्या छतावरून पाहिले असता त्यांना बिबट्याचे दर्शन झाले. त्यांनी बिबट्याचा रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना नंतर बिबट्याचे दर्शन झाले नाही. त्यामुळे सर्वजण झोपी गेले. त्यानंतर किरण कुंडलिक शितोळे यांच्या गोठ्यातून रात्री साडेबाराच्या सुमारास गोठ्यातील म्हशींचा, जर्सी गाईंचा ओरडण्याचा आवाज आला. सकाळी सहा वाजता पाहिले असता किरण शितोळे यांची जर्सी गाईच्या तीन वर्षांच्या कालवडीवर बिबट्याने हल्ला केला. त्यात ती गंभीर जखमी झाली आहे. याबाबत वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात आल्यानंतर त्यांनी शितोळे वस्ती परिसराला सोमवारी भेट देऊन पाहणी केली असता बिबट्याचे ठसे असल्याचे आढळून आले.
शितोळे वस्ती परिसरात अनेक वेळा बिबट्याचे दर्शन झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. या परिसरावर पाळीव प्राण्यावर व पाळीव कुत्र्यावर अनेक वेळा बिबट्याने हल्ले केले आहेत. त्यामुळे या परिसरात पिंजरे लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी सहकारी दूध उत्पादन संस्थेचे अध्यक्ष गणपतराव शितोळे, संजय शितोळे, माजी उपसरपंच अजित शितोळे, सोसायटीचे माजी अध्यक्ष सोपान शितोळे, रामदास शितोळे, संदीप शितोळे यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.