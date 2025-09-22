रांजणगाव सांडसला विधीवत पूजा
रांजणगाव सांडस : शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील रांजणगाव सांडस, आलेगाव पागा, उरळगाव, दहिवडी, पारोडी, आरणगाव, शिवतक्रार म्हाळुंगी गावात बैल पोळा पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला.
शिरूर च्या पूर्व भागात परंपरेनुसार अनेक गावात बैलजोडीची आकर्षक सजावट करून, मिरवणूक काढून, नैवेद्य दाखवत तर काही ठिकाणी सायंकाळी मानाच्या बैलाने ग्रामदैवतासह इतर दैवताची प्रथम फेरा घालून शेतकरी व गावकऱ्यांनी हा सण साजरा केला काही शेतकऱ्यांनी गावातील ग्रामदेवतेसह इतर देवतेकडे जाऊन तर काही शेतकऱ्यांनी शेतातच किंवा घराशेजारीच विधिवत पूजा करून बैलपोळा सण साजरा केला.
मातीच्या मूर्तींची पूजा- यांत्रिकीकरणामुळे बैलाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.परंतु आपली संस्कृती व आपले सण-उत्सव साजरे करण्याची मानसिकता अजूनही शिल्लक असल्याने ग्रामीण भागातही बैल पूजनासाठी इतर पशुधन बरोबरच काही शेतकऱ्यांनी मातीच्या बैलाच्या मूर्तीची पूजा केल्याचे दिसले.
