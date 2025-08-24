साबळेवाडी परिसरात चार ठिकाणी घरफोडी
शिर्सुफळ, ता. २४ : साबळेवाडी (ता. बारामती) गावातील गाढवेवस्ती येथे एकाच रात्रीत चार ठिकाणी घरफोडी करून चोरी झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २३) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
चोरट्यांनी घरांचे कुलूप तोडून रोख रक्कमेसह, सोन्याचे दागिने तसेच मौल्यवान वस्तूंची चोरी केली आहे. सकाळी चोरी झाल्याचे लक्षात येताच नागरिकांनी ११२ या आपत्कालीन क्रमांकाशी संपर्क साधला. करण वंजारी व सिकंदर शेख या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व पोलिस पाटील मंगेश गोलांडे यांनी तातडीने घटनास्थळांची पाहणी केली.
ग्रामस्थांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, घराची मागील खिडकी तोडून घरात प्रवेश करून पार्वती भारत गाढवे यांची चांदीची जोडवी, सोन्याचा घंटन, सोन्याचे झुबे व फुले आणि रोख रक्कम असा ऐवज मिळून तीन लाख रुपयांची चोरी झाली. तसेच, कांताबाई शिवाजी गाढवे यांच्या घराचे कुलूप तोडून साधारणपणे दोन तोळ्याचा घंटन, साधारण एक तोळ्याचे झुबे व फुले, रोख रक्कम असा ऐवज चोरी झाला. देवई उत्तम भराटे यांच्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ५० हजार रुपये चोरून नेले आहेत.