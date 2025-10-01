बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी शिवराजची निवड
शिर्सुफळ, ता. १ : सावळ (ता. बारामती) येथील ज्ञानसागर गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूलचा विद्यार्थी शिवराज कौले याने विभागीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावत सुवर्णपदक मिळविले. ही स्पर्धा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, जिल्हा क्रीडा परिषद आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पुणे येथील जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडिमयवर नुकतीच पार पडली.
शिवराजची तीन जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. सलग चौथ्यांदा शिवराजने विभागीय बॉक्सिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवत आपल्या आक्रमक, तांत्रिक खेळाने वर्चस्व गाजवत प्रतिस्पर्ध्यावर विजेतेपद मिळवले. त्याला क्रीडा प्रशिक्षक अमर भंडलकर आणि आशिष डोईफोडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सागर आटोळे यांनी त्याचे अभिनंदन केले.
08692
