शिरसाई मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था
शिर्सुफळ, ता. १ : शिर्सुफळ (ता. बारामती) येथील शिरसाई देवीचे मंदिरात नवरात्रोत्सवात महाराष्ट्रातून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे भाविकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, त्यामध्ये पाणी साचल्याने वाहनधारकांसह पायी जाणाऱ्या भाविकांना मोठा त्रास होत आहे. दर्शनासाठी ये- जा करताना भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवरात्रोत्सव सुरू होण्याअगोदर स्थानिक ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या दुरुस्तीविषयी ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे मागणी केली होती. नवरात्रोत्सव अखेरीस येऊनही अद्याप कोणतीही दुरुस्ती केली गेली नसल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या अगोदर ग्रामपंचायतीकडून सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर रस्त्याची दुरुस्ती करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.
- प्रदीप बनसुडे, ग्रामविकास, अधिकारी शिर्सुफळ
रस्त्याच्या मंजुरीनंतर मंदिराच्या ठिकाणाहून कामाला सुरुवात केली होती. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांच्या जागांच्या हद्द कायम नसल्याने हे काम सुरू करता आले नाही. पुढील दोन- तीन दिवसात काम सुरू करून पूर्ण करण्यात येईल.
- अनिल गुजर, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, उपविभाग बारामती.
