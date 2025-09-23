परदेशी अभ्यासकांकडून ऊसशेतीचे कौतुक
सोमेश्वरनगर, ता. २२ : होळ-सदोबाचीवाडी (ता. बारामती) येथील प्रगतशील शेतकरी विनायक पिसाळ यांनी ‘एआय’ आधारित ऊसशेती केली आहे. या प्रयोगाला परदेशी अभ्यासकांनी भेट देऊन कौतुक केले व एआयवरील आधारित शेतीचे तंत्र समजून घेतले
सदोबाचीवाडी येथे सोमेश्वर कारखान्याचे माजी संचालक विनायक पिसाळ यांनी सोमेश्वर कारखाना, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हिएसआय) व कृषी विज्ञान केंद्र माळेगाव यांच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान वापरून ऊसशेती केली आहे. या शेतीला एका खासगी कंपनी व व्हीएसआयच्या पथकाने भेट देत कौतुक केले. चीनचे जॉन विबोवो, जर्मनीचे मरिअन माऊर्स व मार्कस फ्रेडे, तसेच आदित्य त्यागी, मिलिंद काटदरे, सुदर्शन कदम यांच्या एआय आधारित शेतीचे तंत्र समजून घेतले. पिसाळ यांनी अडीच एकर क्षेत्रात १ जुलै रोजी केलेली रोपपद्धतीची लागवड, ठिबक सिंचन याची माहिती परदेशी पाहुण्यांनी घेतली. जमिनीचे तापमान, हवेची आर्द्रता, हवामान अंदाज, पावसाचे प्रमाण, पानांची वाढ आदींचा सेन्सरच्या आधारे तयार केलेला महिनाभराचा तपशील पाहून पाहुण्यांनी शेतकऱ्याचे कौतुक केले.
एआयमुळे खत, पाणी याची बचत होते आणि कुठला रोग होऊ शकतो हे आधीच कळते अशी माहिती विवेक पिसाळ, अजित पिसाळ यांनी पाहुण्यांना दिली. याप्रसंगी सुरेश सूर्यवंशी, मकरंद सस्ते, जनार्दन सूर्यवंशी, तनिष्का पिसाळ, दत्तात्रेय गायकवाड, रमेश कारंडे, अथर्व कारंडे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
