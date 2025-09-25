‘सोमेश्वर’च्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचे पवार यांच्या हस्ते आज भूमिपूजन
सोमेश्वरनगर, ता. २४ : येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने डिस्टिलरी प्रकल्पाचे विस्तारीकरण ३० हजार लिटर प्रतिदिन क्षमतेहून ९० हजार लिटर प्रतिदिन या क्षमतेपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी साडेपाच वाजता होणार आहे. यासोबतच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न अशा १०० खाटांच्या रुग्णालयाचा तसेच नूतन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचेही भूमिपूजन अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे.
कारखान्याने नुकताच वार्षिक सभेत डिस्टिलरी विस्तारवाढीचा निर्णय घेतला होता. यादृष्टीने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे आदेश दिले असून प्रत्यक्ष बांधकामाची आखणीही झाली आहे. अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून २०२६-२७ या हंगामात डिस्टिलरीची उभारणी पूर्ण करून उत्पादन सुरू करण्याचा संचालक मंडळाचा मानस आहे, अशी माहिती सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी दिली.
दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिनस्थ १०० खाटांचे हॉस्पिटल मंजूर झाले आहे. वाघळवाडी गावाच्या हद्दीत दहा एकर जागेत या रूग्णालयाच्या ६४ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे भूमिपूजन तसेच कारखान्याने दिलेल्या जागेत कारखान्याजवळच साडेचार कोटींच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे भूमिपूजन अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती सरपंच अॅड. हेमंत गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान, भूमिपूजनानंतर सोमेश्वर कारखान्याच्या छत्रपती शिवाजीराजे प्रांगणात अजित पवार यांची सभा होणार आहे.
