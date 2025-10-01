वडगाव निंबाळकरमध्ये ‘पालक जागृती अभियान’
सोमेश्वरनगर, ता. १ : भावी पिढी सक्षम, संतुलित, व्यसनमुक्त घडावी यासाठी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याच्या महिला पोलिस पथकाने नवरात्रात महिला पालकांशी संवाद साधला. उत्सवानिमित्त महिला पोलिसांनी ‘पालक जागृती अभियान’ राबवताना थेट चौधरवाडी, करंजेपूल, सस्तेवाडी आदी गावामध्ये जाऊन पालक महिलांशी संवाद साधला. पोलिसांना येणारे कटू अनुभव सांगत पालकांनाही बोलते केले. दरम्यान, ही मोहीम नवरात्रीनंतर शाळांमध्येही राबविली जाणार आहे, अशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांनी दिली.
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली नागनाथ पाटील यांनी भावी पिढीच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सुरक्षिततेसाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात फिरणारे रोमियो, फटाका उडविणाऱ्या दुचाकी ‘लक्ष्य’ केल्या आहेत. आता नवरात्रानिमित्त महिला पोलिस आणि दक्षता समिती यांच्या पथकामार्फत ‘पालक जागृती अभियानाची’ तयारी करून घेतली आहे. पोलिसांनी मुला-मुलींच्या समस्यांबाबत एक महत्त्वाचे टीपण तयार केले असून महिला पथकाने त्याचा अभ्यास केला आहे. हवालदार शुभांगी दणाणे, पोलिस शिपाई नीता खलाटे आणि दक्षता समितीतील महिलांच्या पथकाने नवरात्र उत्सवातच अभियानाचा शुभारंभ केला आहे. या अभियानांतर्गत या पथकाने सस्तेवाडी, चौधरवाडी, करंजेपूल या गावांमधील नवरात्र उत्सवात जाऊन प्रबोधन केले आहे. उत्सवात गरबा, भारूड, कीर्तन किंवा मनोरंजनपर खेळांच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने महिला जमत होत्या. या कार्यक्रमात जाऊन संयोजकांना विनंतीपूर्वक थोडा वेळ मागून मुलामुलींच्या समस्यांबाबत त्या बोलत आहेत. दसऱ्यापर्यंत कार्यक्षेत्रातील विविध गावांमध्ये पथक कार्यरत राहणार होते. उत्सवानंतरही शाळांच्या सहकार्याने महिला पालकांची बैठक घेऊन अभियान सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
आमच्या अभ्यासांती कौटुंबिक वादविवाद, समाजमाध्यमांचा व मोबाईलचा अतिवापर, सिनेमा-वेबसिरीजमधील हिंसक चित्रांचा मारा यामुळे मुलांमध्ये विविध समस्या आढळून येत आहेत. मुले चांगल्या संगतीत राहतात का, मोबाईलचा किती वापर करतात यावर पालकांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. सुसंवाद नसल्याने मुले-मुली पळून जाण्याचे, मुले नैराश्यात जाण्याचे प्रकार घडतात. त्यांना खेळ, कला, वाचन याकडे वळविणे आवश्यक असून पालकांनी सतत मुलामुलींशी संवादी रहावे.
नागनाथ पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक, वडगाव निंबाळकर
