घरच्या घरी केळीची रोपे तयार करा
सोमेश्वरनगर, ता. ११ : कर्नाटकमधून सांगली-कोल्हापूर भागात उसाच्या पानावर कोळी कीड आली आहे. त्या भागातून उसाच्या रोपांची मागणी केली तर तो रोगही अन्य भागात पसरू शकतो. त्याऐवजी पाडेगाव, व्हीएसआय अशा संशोधन केंद्रांकडून रोपे अथवा बियाणे घ्यावे. ते शक्य न झाल्यास खात्रीच्या स्थानिक रोपवाटिकांमधून रोपे घ्यावीत किंवा घरच्या घरी रोपे तयार करावीत. तसेच सतत बियाणे बदल करावा, असे आवाहन ‘व्हीएसआय’चे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अशोक कडलग व कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. तुषार शितोळे यांनी केले.
सोमेश्वरनगर (ता. बारामती) येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने नुकतीच एक दिवसीय कृषी कार्यशाळा आयोजित केली होती. विषयांवर शास्त्रज्ञांनी मार्गदर्शन केले. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप होते. यावेळी उपाध्यक्ष मिलिंद कांबळे, ज्येष्ठ संचालक राजवर्धन शिंदे, लक्ष्मण गोफणे, शैलेश रासकर, सुनील भगत, ऋषिकेश गायकवाड, प्रणिता खोमणे उपस्थित होते.
डॉ. कडलग यांनी शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीसाठी आपल्या जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. तसेच सतत उसाचे बियाणे बदलत राहिले पाहिजे. चांगल्या दर्जाचे बियाणे किंवा रोपे उपलब्ध झाली तर तीस टक्क्यांपर्यंत उत्पादनात वाढ होते, असा सल्ला दिला.
डॉ. शितोळे यांनी, कोळी कीड आलेल्या पट्ट्यातून रोपे किंवा बियाणे आणल्यामुळे पुणे पट्ट्यात त्याचा प्रसार होऊ लागला आहे. तो हरतऱ्हेने रोखला पाहिजे.
बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. विवेक भोईटे यांनी, पाणी, खते, वीज अशा उत्पादन खर्चांची बचत करणे आणि ऊस उत्पादन वाढविणे यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षम शेती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केले. तसेच मातीची आरोग्य तपासणी आणि फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला.
04983
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.