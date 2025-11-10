सोमेश्वर कारखान्याने दुकानांसमोर ठोकले पत्रे
सोमेश्वरनगर, ता. १० : सोमेश्वर कारखान्यास मिल, ट्रीपलर उभारणीसाठी व रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा अत्यावश्यक आहे. याकरिता जुनी दुकानलाइन हटवून संबंधित व्यवसायिकांना नव्याने गाळे काढून देण्याचा प्रस्ताव कारखान्याने दिला होता. यास ९२ पैकी ७८ लोकांनी त्यास संमतीपत्रेही दिली. मात्र काही मोजक्या लोकांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा मार्ग पत्करल्याने गाळे बांधणी आणि रस्ता रूंदीकरण रखडले आहे. त्यामुळे अखेर कारखान्याने दुकानांसमोर आपल्याच मोकळ्या जागेत सोमवारी (ता.१०) पत्रे ठोकले आहेत.
‘सोमेश्वर’च्या जागेत करंजेपूल-कारखाना रस्त्यालगत ९२ लोक वर्षानुवर्षे व्यवसाय करत आहेत. मात्र आता कारखाना नऊपट मोठा झाला असून निर्वेध ऊस वाहतुकीसाठी रस्ता रूंद करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच ऊसतोड मजुरांना उतरवणे व ट्रिपलर, मिल बांधण्यासाठी जागा उरली नाही. यामुळे सभासदांनी वार्षिक सभेत जुनी दुकानलाईन हटवून तिथेच मागे सरून नवे गाळे स्वखर्चाने बांधून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तरीही ५७ लोक बारामती न्यायालयात गेले. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी सर्व व्यावसायिकांना आश्वस्त केले. संचालक मंडळाने समक्ष चर्चेतून विनाअनामत तीन प्रकारचे गाळे बांधून देण्याचा मार्ग काढला. त्यामुळे ७८ लोकांनी कारखान्यास संमतीपत्रेदेखील दिली.
दरम्यान, ठरल्याप्रमाणे अतिक्रमण तर कुणीच काढले नाही. परिणामी संतप्त झालेल्या सभासदांच्या आग्रहानुसार संचालक मंडळाने अखेर पोलिस बंदोबस्तात दुकानांसमोर अंतर ठेवून पत्रे ठोकले. वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांच्या पथकाने चोख बंदोबस्त ठेवल्याने कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही.
चार-आठ हटवादी व्यवसायिकांपायी आम्हा सामान्य व गरीब व्यवसायिकांची फरफट होऊ नये. ज्यांनी कारखान्याच्या प्रस्तावास संमती दिली आहे आणि जे न्यायालयीन बाबीतून बाहेर पडत आहेत त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी अपेक्षा नाव न सांगण्याच्या अटीवर सामान्य व्यवसायिकांनी व्यक्त केली. तर कारखाना व्यवस्थापनानेही सहमती असणारांबाबत सकारात्मक भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
