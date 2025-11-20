वीजवाहिनीचे खांब थेट महामार्गावर
सोमेश्वरनगर, ता. २० : नगर-सातारा महामार्गावरील नीरा ते गुळुंचे (ता. पुरंदर) या हद्दीत सोलर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाकडून चक्क साईडपट्टीवर खांब उभारले असून मोठमोठे वृक्ष छाटून तारा ओढण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. परिणामी महामार्गाच्या रुंदीकरणात तर अडथळा होणारच आहे, पण अपघातांनाही निमंत्रण ठरणार आहे. सरकारी यंत्रणांना न जुमानता हे काम सुरू असून तक्रार करणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि शेतकरी हतबल झाले आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील थोपटेवाडी येथे सोलरवर एक मेगावॉट ऊर्जानिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सदर वीज थोपटेवाडी-गुळुंचे-नीरा या मार्गाने वीजकंपनीच्या नीरा सबस्टेशनला दिली जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या हिताचेच काम होणार आहे. मात्र कुणालाही विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने वीजवाहिनी टाकण्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. गुळुंचे गावातून महामार्गाला पोहोचणाऱ्या जोड रस्त्यालगतच्या झाडांमधून वीजवाहिनी महामार्गापर्यंत आली आहे. महामार्गालगतही थेट साईडपट्टीलगत वीजेचे खांब उभारले आहेत. महामार्गाच्या नियमांनुसार पुरेसे अंतर सोडले नाही. रस्त्याकडेला जुने महाकाय वृक्ष आहेत. त्यांच्यामधून तारा नेण्यासाठी छाटणीही केलेली आहे.
सुरुवातीला गुळुंचे ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहार केला होता आता. निंबूत ग्रामपंचायतीनेही महामार्गाऐवजी अंतर्गत रस्त्यांनी वीजवाहिनी न्यावी, असे पत्र वीजकंपनीस दिले आहे. खांबांमुळे अपघात होण्याची आणि झाडांमधून वीजवाहिनी गेल्याने वीजेचा धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली आहे. तसेच रस्त्यालगतच्या ऐंशी शेतकऱ्यांनीही लेखी तक्रार केली आहे. मात्र दखल घेतली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, चुकीच्या पद्धतीने उभे केलेले खांब शिफ्ट करण्यासाठी संबंधित कंपनीस पत्र दिले असल्याचा खुलासा ‘सकाळ’कडे केला होता. तसेच वीजकंपनीच्या अधिकाऱ्यांनीही, आम्ही दिलेल्या सर्वेक्षणानुसार काम सुरू नसल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. यानंतरही सोलर कंपनीने कुठलाही बदल न करता मुजोरपणे तारा ओढण्यास पुन्हा सुरुवात केली आहे.
उपकार्यकारी अभियंता ए. डी. पवार म्हणाले की, मध्यंतरी पत्र दिल्यानंतर काम थांबले होते. संबंधित कंपनीला विचारणा करणार आहोत. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
धैर्यशील काकडे म्हणाले की, अहिल्यानगर-सातारा या महामार्गाचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. सोलर कंपनी काम करून जाईल आणि शिफ्टींगचे काम सरकारी यंत्रणांच्या खांद्यावर पडणार आहे.
मला रस्त्याकडेचे शेत एन. ए करण्यासाठी खांबामुळे अडथळा येणार आहे. झाडांमधून तारा गेल्याने पावसाळ्यात वीजेचा धक्का बसण्याची आम्हाला भीती आहे. तक्रारींची कुठेही दखल घेतली जात नाही.
- अतुल काकडे, शेतकरी
