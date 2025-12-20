फूस लावून नेलेली मुले पुन्हा पालकांच्या मिठीत
सोमेश्वरनगर, ता. २० : मुर्टी (ता. बारामती) येथील दोन किशोरवयीन मुलांना अज्ञात व्यक्तीने फूस लावून नेले होते. वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत मुलांचा शोध घेतला आणि जवळपास तीन आठवड्यानंतर मुले पालकांच्या मिठीत विसावली.
मुर्टी येथील या दोन मुलांना कामासाठी म्हणून आमिष दाखवून अज्ञात व्यक्तीने नेले होते. घरी काहीच माहिती नसल्याने पालकांनी शोधाशोध केली आणि अखेर २३ नोव्हेंबरला वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याअंतर्गत करंजेपूल दूरक्षेत्र येथे हरवल्याची फिर्याद दिली .त्या अनुषंगाने छायाचित्रांच्या माध्यमातून तपास सुरू होता. आज सिमकार्ड सुरू झाल्याचे पोलीस उपनिरीक्षक वारुळे यांनी तांत्रिक माहितीचा आधारे शोधले. सदर बेपत्ता मुले भीमाशंकर येथे होती. स्थानिक गोपनीय माहितीच्या आधारे नेमका ठिकाणा शोधून मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. रात्री करंजेपुल येथे पालकांना बोलावून घेऊन मुलांना ताब्यात दिले. मुलांच्या नातेवाइकांनी पोलिसांचे आभार मानले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक राहुल साबळे, दीपक वारुळे, हवलदार रमेश नागटिळक, हवालदार अमोल भोसले यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली आहे.
मुलांचा शोध लागत नव्हता. पालक हवालदिल होते. दोघांपैकी एकाने सोबतचे सिमकार्ड कुणाच्या तरी मोबाइलमध्ये टाकले. त्याच्या आधारे लोकेशन मिळाले आणि स्थानिक गोपनीय बातमीदाराच्या मदतीने छडा लागला, असे दीपक वारुळे व रमेश नागटिळक यांनी सांगितले.
