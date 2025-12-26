निंबूतच्या तीन लेकींची राजकारणात बाजी
सोमेश्वरनगर, ता. २६ : जिल्ह्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या निंबूत (ता. बारामती) या गावच्या तीन लेकींनी सासरी गेल्यानंतरही माहेरचा डंका वाजविला आहे. दोन लेकी सासवड नगरपरिषदेत तर आणखी एक लेक सातारा नगरपालिकेला सदस्य म्हणून निवडून आली आहे.
बारामती तालुक्यात काटेवाडीनंतर निंबुतची राजकीय ओळख मोठी आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून या गावाला राजकारणाची मोठी परंपरा आहे. सहकारमहर्षी स्व. मुगुटराव काकडे हे सोमेश्वर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष होते. त्यांचे बंधू स्व. संभाजीराव काकडे हे खासदार तर स्व. बाबालाल काकडे हे जिल्हा बँकेचे व सोमेश्वरचे अध्यक्ष होते. कै. भगवानराव काकडे, कै. रामराव काकडे हेही जिल्हा परिषदेवर होते. पणन महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष शामकाका काकडे, ज्येष्ठ नेते बी. जी. काकडे यांचा राजकीय परीघही मोठा आहे. आता पुढच्या पिढीत शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे, सोमेश्वरचे माजी अध्यक्ष शहाजी काकडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती प्रमोद काकडे यांनी निंबूतची राजकीय ओळख पुढे चालविली आहे. आता त्यापुढील पिढीतल्या लेकी सासरी जाऊन स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण करत आहेत. राष्ट्रवादीचे युवा नेते धैर्यशील काकडे यांच्या भगिनी व कै. रमेश काकडे यांच्या कन्या स्मिता उमेश जगताप या सासवड नगरपालिकेला प्रभाग क्रमांक सातमधून मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत. सासवड नगरपालिकेतच ज्युबिलंट कंपनीचे निवृत्त कामगार तुकाराम काकडे यांची कन्या व माजी उपसरपंच अमर काकडे यांच्या भगिनी स्मिता सुहास जगताप या प्रभाग चारमधून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. तसेच सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सोमेश्वर कारखान्याचे अधिकारी कै. एम. आर. काकडे यांची कन्या व सोमेश्वर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब परकाळे यांची भाची अॅड. मोनिका रविराज घोरपडे प्रभाग क्रमांक पंधरामधून निवडून येत नगरसेविका बनल्या आहेत. त्या तिघींच्या आधी निंबूतचे माजी उपसरपंच उदय काकडे यांच्या भगिनी जयश्री चंद्रकांत भोसले या सातारा जिल्हा परिषदेला महिला व बालकल्याण सभापती झाल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा त्या वाठार गटातून जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यास सज्ज आहेत.
