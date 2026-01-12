वाणेवाडीच्या नामदास यांची मंत्रालयात पदोन्नती
सोमेश्वरनगर, ता. १२ : वाणेवाडी (ता. बारामती) येथील शेखर नामदास यांची मंत्रालयामध्ये पदोन्नतीने ‘कक्ष अधिकारी’ या पदावर नियुक्ती झाली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नामदास यांचा सन्मान करण्यात आला. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेल्या नामदास यांचे पदोन्नतीबद्दल परिसरात कौतुक होत आहे.
वाणेवाडी येथील शेखर नामदास यांची २०१६ साली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून मंत्रालयात ‘सहायक कक्ष अधिकारी ‘ब’ श्रेणी’ या पदावर निवड झाली होती. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ते राज्यात पहिले आले होते. लग्नात वाजंत्री म्हणून काम करत करत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या नामदास यांच्या आयुष्यातील तो सर्वोच्च क्षण होता. दैनिक ‘सकाळ’ने त्यांचा पुणे कार्यालयात बोलावून सत्कार केला होता.
निवडीनंतर नामदास यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागात व अन्न व औषध प्रशासन विभागात प्रभावी काम केले. त्यामुळे त्यांची सुरवातीला ग्रामविकासमंत्री असताना गिरीश महाजन यांचे स्वीय सहायक म्हणून संधी मिळाली. यानंतर उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्याकडेही स्वीय सहायक म्हणून काम केले. सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षात कार्यरत आहेत. पदोन्नतीनंतर त्यांची आता याच कक्षात उपकक्षप्रमुख म्हणून जबाबदारी आहे. या पदोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे यांनी नामदास यांचा सत्कार केला.
