निरगुडेतील वीज उपकेंद्र दिवाळीपूर्वीच होणार सुरू
शेटफळगढे, ता ११ : निरगुडे (ता. इंदापूर) येथील वीज उपकेंद्राचे काम प्रगतिपथावर असल्याने विजेचा प्रश्न दिवाळीपूर्वीच कायमचा सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
शेटफळगढे आणि कन्हेरी या दोन वीज केंद्रातून निरगुडे व म्हसोबाचीवाडी परिसराला वीजपुरवठा केला जात होता. मात्र, उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये विजेची मागणी वाढल्यास परिसरातील विजेचा प्रश्न गंभीर बनत होता. त्यामुळे निरगुडे येथे वीज उपकेंद्र करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. वीज केंद्र मंजूर झाल्यानंतर जागेचा प्रश्न देखील अनेक दिवस प्रलंबित होता. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी गायरान हद्दीतील दीड एकर जमीन उपकेंद्राला दिल्यानंतर या उपकेंद्राचे काम सुरू केले होते. जागेचा प्रश्न मार्गी लागताच अल्पावधीतच वीज उपकेंद्राचे काम पूर्णत्वाला गेले असून, दिवाळीपूर्वीच वीज उपकेंद्र सुरू करण्याचा मानस महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या उपकेंद्रामुळे निरगुडे आणि म्हसोबाचीडी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या प्रश्नाबरोबरच घरगुती व व्यावसायिक धारकांनाही फायदा होणार आहे. उपकेंद्राबरोबरच विद्युत वाहिन्यांचे कामही पूर्ण झाल्याने व म्हसोबाचीवाडी या गावच्या सेवेसाठी दिवाळीपूर्वीच उपकेंद्र सुरू होणार आहे.
निरगुडे परिसरात शेतीबरोबरच व्यवसाय धारकांचा विजेचा प्रश्न गंभीर बनत होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी दत्तात्रेय भरणे यांनी पाठपुरावा करून वीज उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लावल्याने शेतीबरोबरच व्यवसायिकांच्या विजेचा प्रश्न या उपकेंद्रामुळे मार्गी लागणार आहे.
- विजय काळे, शेतकरी निरगुडे.
