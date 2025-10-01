देणगीदारांचा, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शेटफळगढे विद्यालयात सन्मान
शेटफळगढे, ता. १ : शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथील रयत शिक्षण संस्थेचे श्री नागेश्वर विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी विद्यालयाला वस्तू व रोख स्वरूपात रक्कम देणाऱ्या देणगीदारांचा व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रयत शिक्षण संस्थेचे सहसचिव बी. एन. पवार होते, तर प्रमुख वक्ते म्हणून मराठी वाचन चळवळीचे प्रसारक सुनील चव्हाण होते. तसेच, प्रमुख पाहुणे सातारा ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक निलेश तांबे, भिगवणचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे उपस्थित होते.
यावेळी रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य हनुमंतराव वाबळे, बापूराव वाबळे, मानसिंग वाबळे, अनिल वाबळे, संतोष वाबळे, सरपंच शंकर राऊत, ज्ञानदेव भोसले, राहूल वाबळे, ज्ञानेश्वर वाबळे, बाजीराव राजपुरे, छगन वाबळे, जयश्री झगडे, प्राचार्य जितेंद्र गावडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पोलिस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी विद्यार्थी दशेतील अभ्यास व सायबर क्राईम बाबत जागरूकता कशी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच विद्यालयाच्या ग्रंथालय अभ्यासिकेकरता त्यांनी दोन लाख रुपये मदत देण्याचे आश्वासन दिले. प्रमुख वक्ते सुनील चव्हाण यांनी पुस्तके वाचणाऱ्या मुलींसाठी पाच हजार रुपयांचे बक्षीस व ग्रंथालयाच्या अभ्यासिकेसाठी २५ हजार रुपयांची देणगी स्वरूपात रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकातून प्राचार्य जितेंद्र गावडे यांनी विद्यालयाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांबाबतची माहिती दिली. डॉ. काशिनाथ सोलनकर यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. एन.डी.दराडे यांनी सूत्रसंचालन, तर संस्थेचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य सुभाष लकडे यांनी आभार मानले.
