अखेर दोन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर निरगुडेला तलाठी मिळाला
शेटफळगढे, ता ११ : निरगुडे (ता. इंदापूर) गावासाठी अखेर कायमस्वरूपी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) नियुक्त केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून गावाला स्वतंत्र तलाठी नसल्याने ग्रामस्थांना व शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा मागणी करूनदेखील महसूल प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ता भगवान बापू खारतोडे यांनी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन कायमस्वरूपी ग्राम महसूल अधिकारी उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी जीवन बनसोडे यांनी तत्काळ दखल घेत निरगुडे येथे नव्याने नियुक्त झालेल्या ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) किशोर राऊत यांची नियुक्ती आदेशानुसार जाहीर केली.
सदर आदेशानुसार, पोंधवडी येथे कार्यरत ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) महेश कुलकर्णी यांच्याकडे निरगुडे गावचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आता राऊत यांची अधिकृत नेमणूक झाल्याने त्यांनी पुढील एक महिना कुलकर्णी यांच्याकडून ऑनलाइन ७/१२ तसेच इतर महसूल कामकाजाचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश आदेशपत्रात दिले आहेत. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यावर राऊत यांच्याकडे निरगुडे गावचा मूळ कार्यभार सोपविण्यात येणार असल्याचे आदेशपत्रात नमूद केले आहे. निरगुडे गावातील नागरिकांना गेल्या काही काळापासून ७/१२ उतारा, फेरफार, नामांतर, शेत नोंदी, प्रलंबित अर्ज शालेय कामकाजासाठी लागणारे दाखले त्याचबरोबर अतिवृष्टी काळात पंचनामे करण्यास होणारी दिरंगाई, अशा अनेक कामांना महसूल कामांसाठी वारंवार तहसील कार्यालय किंवा इतर गावी जावे लागत होते. मात्र, नवीन अधिकारी मिळाल्याने आता गावातील नागरिकांची वणवण थांबणार आहे.
