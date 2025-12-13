शेटफळगढे येथे दुचाकीस्वार ठार

शेटफळगढे, ता. १३ : शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथे सलग दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या अपघातात मोटार सायकलस्वराचा मृत्यू झाला.
शेटफळगढे येथील भिगवण- बारामती रस्त्यावरील हॉटेल तुळजाभवानीसमोर शनिवारी (ता. १३ रोजी) सायंकाळी साधारण सव्वासात वाजता संतोष नारायण हिरवे (वय ५१, रा. शारदनगर, तांदुळवाडी, ता. बारामती) हे त्यांचे हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस दुचाकीवरून भिगवण बाजूने बारामतीला जात होते. त्यावेळी निरगुडे फाट्याजवळ हॉटेल तुळजाभवानी समोर ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर व मोटरसायकलमध्ये अपघात होऊन हिरवे यांचा मृत्यू झाला.
भिगवण- बारामती रस्त्यावर वेगवेगळे अपघात होत आहेत. शुक्रवारी (ता. १२) अपघात होऊन एक मोटरसायकल चालकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शनिवारीदेखील ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर व मोटरसायकल यांचा अपघात होऊन त्यात मोटरसायकल चालकाचा मृत्यू झाला. तर दुपारच्या वेळेस भिगवण रस्त्यावरील कोठारी फार्मजवळ देखील दोन मोटरसायकलमध्ये किरकोळ अपघात होऊन एक मोटरसायकल चालक जखमी झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पिंपळे हद्दीत ट्रक आणि ट्रॅक्टर यांचा अपघात होऊन ट्रॅक्टर चालक मृत्यु झाला होता. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून भिगवण बारामती रस्त्यावर अपघाताचे सत्र सुरूच आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.