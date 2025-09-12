सुपे परिसरातील १७ रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी
सुपे, ता. १२ : सुपे (ता.बारामती) व परिसरातील १७ रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागला असून, यामुळे सुमारे एक हजार तिनशे शेतकऱ्यांना रस्त्याचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती सुप्याचे मंडलाधिकारी हंसध्वज मनाळे यांनी दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत शिव, पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे. शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमती पत्र घेणे. असलेल्या किंवा नसलेल्या रस्त्यांची नोंद घेणे. शेत रस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे. रस्ता अदालत आयोजित करून शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कामे केली जाणार आहेत.
सुप्यातील ११ रस्त्यांची कामे करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे येथील सुमारे साडेआठशे शेतकऱ्यांना रस्त्याचा लाभ होणार आहे. येथील शेंडगेवस्ती रस्त्याची माहिती घेण्यासाठी मंडलाधिकारी मनाळे यांच्यासह सरपंच तुषार हिरवे, उपसरपंच शंकर शेंडगे उपस्थित होते. वढाण्यातील तीन व काळखैरेवाडीचे तीन रस्ते करण्यास शेतकरी तयार झाले आहेत. शेतकऱ्यांची संमती पत्र घेऊन, ग्रामसभेत मंजूर करून पुढे भूमिअभिलेख विभागाकडे सीमांकनासाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली रस्त्यांच्या सीमांकनाचे काम महसूल विभागाकडून सुरू केले आहे. रस्ता करण्यासाठी शेतकरी स्वतःहून पुढे येऊ लागल्याने अनेक रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी नीलेश गद्रे, राहुल केंद्रे, आशितोष पाटील, अनिता धापटे, नीलम देशमुख आदींसह संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी यासाठी शिवार फेरीच्या माध्यमातून रस्त्यांची माहिती व नोंद घेत असल्याचे मनाळे यांनी सांगितले.
