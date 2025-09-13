कालव्याच्या भूसंपादनाची रक्कम त्वरित द्या
पुणे

कालव्याच्या भूसंपादनाची रक्कम त्वरित द्या

Published on

सुपे, ता. १३ : जनाई उपसा योजनेच्या लाभधारक काही गावांमध्ये पाण्याची कमतरता जाणवू लागल्याने जनाई उपसा जल सिंचन योजनेद्वारे पुढील पंधरवड्यात आवर्तन सोडावे. तसेच, सर्व तलाव योजनेत समाविष्ट करून ते भरा. तसेच कालव्यासाठी केलेल्या भूसंपादनाची रक्कम उर्वरित शेतकऱ्यांना त्वरित द्या, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष कृती समितीने केली आहे.

सुपे (ता.बारामती) येथे येथे समितीच्या झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. यावेळी योजनेची बंदिस्त जललवाहिनीची कामे तातडीने सुरू करावीत. योजनेच्या लाभक्षेत्रातील सर्व तलावांचा योजनेत समावेश करावा, अशी प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली.
याभागात मे महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने उसाच्या लागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. त्यानंतर आता पावसाने ओढ दिल्याने हातातोंडाशी आलेली पिके एखाद्या पाण्याअभावी जळण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात योजनेद्वारे पाण्याचे आवर्तन सोडण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.

याप्रसंगी शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष पोपटराव खैरे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते पोपटराव पानसरे, ज्ञानेश्वर कौले, प्रकाश काळखैरे, भानुदास बोरकर, विजय खैरे, संतोष काटे, सचिन साळुंके, किरण खैरे, राजेंद्र मचाले, गणेश चांदगुडे, ज्ञानदेव चांदगुडे, राजेंद्र बोरकर, दिलीप खोमणे आदींसह लाभधारक गावातील शेतकरी उपस्थित होते.
02213

Marathi News Esakal
www.esakal.com