मोटारीच्या धडकेने बालक जखमी
सुपे, ता. १५ : सुपे-काऱ्हाटी (ता. बारामती) मार्गावरील लडकत वस्तीजवळ एका मोटारीने बालकाला धडक देऊन गंभीर जखमी केले. चालकाविरुद्ध सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. रविवारी (ता. १४) सायंकाळी पाचच्या सुमारास हा अपघात झाला.
येथे गतिरोधक करण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काऱ्हाटी हद्दीतील लडकत वस्तीवरील आर्यन राहुल लडकत (वय ११) रस्त्याच्या कडेला थांबला होता. त्यास काऱ्हाटीच्या बाजूने आलेल्या भरधाव मोटारीने धडक देऊन पळून गेला. आर्यनच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मोटार चालकाला पुढे एका वस्तीजवळ थांबवले. अल्फेज परवेज शेख (वय २०, राहणार खाटीक गल्ली, बारामती) असे त्याचे नाव असून, वाहन चालवण्याचा परवाना नसल्याची माहिती समजते आहे. पुढील तपास सहायक फौजदार राजेंद्र भापकर करीत आहेत. या मार्गावर वाहनांचा वेग अधिक असतो. अपघात टाळण्यासाठी या वस्तीजवळ गतिरोधक करावेत अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
