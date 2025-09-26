नारोळीत मजुराचा खून; आरोपी फरार
सुपे, ता.२६ : परराज्यातील मजुराचा खून करून त्याचा मृतदेह मुरुमाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना नारोळी (ता. बारामती) गावच्या वस्तीवर घडली. याबाबत आरोपीवर सुपे पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २६) निदर्शनास आली. आरोपी फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
नागेश चंदबसप्पा बुधियाला (मूळ रा. कर्नाटक, पूर्ण पत्ता माहिती नाही) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्याचे, तर गणेश शंकर चव्हाण (वय ४९, मूळ रा.आग्रहळी, ता.शिराटी, जि. गदक, कर्नाटक. सध्या रा.नारोळी, ता. बारामती) असे खून करण्यात आलेल्या मजुराचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी की, नारोळी येथे छाया रमेश महाडिक यांच्या फार्महाउसचे बांधकाम सुरू आहे. येथून मयत गणेश चव्हाण २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी हरवल्याची फिर्याद दाखल आहे. त्यानंतर शुक्रवारी खून झाल्याचे निदर्शनास आले. गुन्हा घडलेल्या ठिकाणाची पाहणी व तपासणी केली असता काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाले असून, ते हस्तगत करण्यात आल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे यांनी दिली. याबाबत हवालदार रूपेश साळुंके यांनी फिर्याद दिली. घटनास्थळाला बारामतीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांनी भेट देऊन तपासाबाबत सूचना केल्या. पुढील तपास फौजदार जिनेश कोळी करत आहेत.
