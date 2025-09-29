नुकसानीची रक्कम खात्यावर होणार जमा
सुपे, ता. २९ : ज्या भागात अतिवृष्टी होत आहे. पुरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा सर्व ठिकाणी महसूल यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षणाचे काम सुरू झालेले आहे. सरकारच्या स्थायी आदेशानुसार ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा होणार आहे. अशी माहिती पुणे विभागाचे आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली.
सुपे (ता.बारामती) येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुलकुंडवार आले होते. त्यावेळी सुप्यातील महसूल मंडल कार्यालयाला भेट देऊन कामकाजाची माहिती घेतली. दरम्यान, सुपे मंडल कार्यालयाच्या आवारात त्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. याप्रसंगी बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, तहसीलदार गणेश शिंदे, मंडलाधिकारी हंसध्वज मनाळे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य भरत खैरे आदींसह महसूल कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी बोरकरवाडीचे भानुदास बोरकर व कुतवळवाडीचे भाऊसाहेब भोसले या शेतकऱ्यांनी या भागातील रस्त्यांच्या समस्या सोडवत असल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
पुलकुंडवार म्हणाले की, राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबवले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या संबंधित प्रश्न तातडीने निकाली निघावेत म्हणून सेवा पंधरवडा राबवण्यात येत आहे. पाच-पाच दिवसांचे तीन टप्पे केले असून, १५ दिवसांच्या अभियानात विविध कामे करत आहोत. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांचे प्रश्न घेतले आहेत. सुपे मंडल कार्यालयाने चांगले काम केले आहे. यात महसूल प्रशासनाचा चांगला सहभाग आहे. येथील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे त्यांनी कौतुक केले.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले...
१. बाब म्हणजे सुपे मंडलात सुमारे ९६ रस्ते सर्वांच्या संमतीने नव्याने तयार
२. त्याची नोंद गाव नकाशावर घेऊन, त्याचे अभिलेख तयार केले जाणार
३. सरकारच्या धोरणानुसार या रस्त्यांना क्रमांक दिले जाणार
४. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर निश्चितपणे सकारात्मक परिणाम होणार
५. शेतकऱ्यांना शिवारापर्यंत जाण्याची चांगली सोय आहे. शेतीमालाची वाहतूक करता येणार
महसूल विभागाकडून इतर दोन टप्प्यातही लोकाभिमुख कामे केली जाणार आहेत. राज्यभरात हे अभियान राबवले जात आहे. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यात हे अभियान चांगले राबवत आहे. सर्व महसूल अधिकारी चांगले काम करीत आहेत. काही ठिकाणी पूरपरिस्थिती असल्यामुळे त्याचा परिणाम थोडासा या अभियानावर झालेला आहे. परंतु, सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी ही भरपाई भरून काढतील याची खात्री आहे.
- डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, पुणे विभाग
आपत्तीला तोंड देण्यासाठी महसूल यंत्रणा सज्ज
पारदर्शीपणाने नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. सर्व यंत्रणांना सतर्क ठेवण्यात आले आहे. काही भागात जरी अधिक पाऊस नसला तरी, नुकसानी विषयी महसूल अधिकारी सतर्क आहेत. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती उद्भवली तरी त्याला तोंड देण्यासाठी महसूल यंत्रणा सज्ज आहे, असा विश्वास डॉ.चंद्रकांत पुलकंडवार यांनी व्यक्त केला.
