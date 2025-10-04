सुपे येथे अपघात; आचाऱ्याचा मृत्यू
सुपे, ता. ४: सुपे (ता.बारामती) येथील मोरगाव रस्त्यावर मालट्रक व मोटारीचा शुक्रवारी (ता. ३) रात्री अपघात झाला. यामध्ये मोटारचालक महेश दत्तात्रेय बारवकर (वय ३०, रा. सुपे, ता. बारामती) यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रक चालक फरार झाला आहे. याबाबत सुपे पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार मयत झालेले बारवकर मोरगावकडून मोटारीने सुप्याच्या दिशेने येत होते. तर ट्रकची सुप्याकडून मोरगावकडे जात होता. यावेळी सुपे येथे मालवाहू ट्रकची धडक मोटारीला जोरदार धडक बसली. अपघातात बारवकर गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने बारामतीला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन लहान मुलगे असा परिवार आहे. बारवकर आचारी काम करत होते.
02239
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.