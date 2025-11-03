कुंभार समाजाचा उद्या पुण्यात मेळावा
सुपे, ता. ३ : पुण्यात बुधवारी (ता. ५) कुंभार समाजाच्या मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. यावेळी राज्यस्तरीय वधूवर परिचय मेळावा होणार आहे. तसेच, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव व उल्लेखनीय कार्य केलेल्या चार जणांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. कुंभार समाजोन्नती मंडळाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
या मेळाव्यात सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. तर नेत्रतज्ज्ञ डॉ. उदयन दीक्षित यांना संत शिरोमणी गोरोबाकाका पुरस्कार, बाळासाहेब कुंभार यांना समाजभूषण पुरस्कार तर प्रमोद भिगवणकर यांना मरणोत्तर समाजकार्य गौरव पुरस्कार दिला जाणार असल्याची माहिती समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष बाबाजी कुंभार यांनी दिली.
पुण्यातील गणेश कला क्रिडा रंगमंच येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. या मेळाव्यासाठी कुंभार समाजातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते येणार आहेत. सकाळच्या सत्रात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे. मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान सोहळा होणार आहे. दरम्यान, समाजाच्या उन्नतीसाठी मार्गदर्शन होणार आहे. आणि दुपारच्या सत्रात राज्यस्तरीय वधूवर सूचक मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार असल्याने समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन मंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
