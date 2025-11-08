सुप्यात अतिक्रमणाच्या निषेधार्थ बंद
सुपे, ता. ८ : सुपे (ता.बारामती) येथील भुईकोट किल्ल्याच्या जागेवर काही व्यक्तींनी अतिक्रमण केल्याने येथील ग्रामस्थांनी व्यापारी पेठेत कडकडीत बंद पाळून निषेध व्यक्त केला. या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने काढण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे.
हिंदवी स्वराज्य संकल्प श्रीशहाजीराजे भोसले यांच्या जहागिरीपैकी सुपे परगणा म्हणून ओळखला जातो. येथील भुईकोट किल्ल्याच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणाबाबत योग्य न्याय द्यावा. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा. याबाबत लवकर न्याय मिळावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात ग्रामस्थ आहेत, अशा संतप्त भावना या वेळी व्यक्त केल्या.
दरम्यान, छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे सुपे परगणा प्रमुख सुनील राजेभोसले यांनी भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘‘सुपे परगणा इतिहास प्रसिद्ध असून, त्या काळात सुप्याला मोठे महत्त्व होते. हा इतिहास जपला पाहिजे. येथील किल्ल्याच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविले पाहिजे. यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून अतिक्रमणाबाबत न्याय द्यावा.’’
