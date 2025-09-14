तरुणांतील बाचाबाचीतून रांजणगावात मारामारी
शिरूर, ता. १४ : आइस्क्रीमच्या गाड्यासमोर लावलेली दुचाकी बाजूला घेण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून तरुणांमध्ये झालेल्या बाचाबाचीतून एकास चार ते पाच जणांनी काठी आणि स्टूलने बेदम मारहाण केली. रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे गुरुवारी रात्री उशिरा हा प्रकार घडला.
हातातील कडे, लाकडी दांडके व स्टूलने केलेल्या मारहाणीत विशाल बाळासाहेब कुटे (वय ३१, रा. मोडकाई वस्ती, भांबर्डे रस्ता, रांजणगाव गणपती) हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, रितेश संजय पाचुंदकर (रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे) याच्यासह त्याच्या पाच अनोळखी साथीदारांविरुद्ध (नाव पत्ता नाही) रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रांजणगावातील सोनेसांगवी रस्त्यावरील महागणपती पार्कींगजवळ एक आइस्क्रीमचा गाडा उभा असताना विशाल कुटे याने शेजारीच आपली दुचाकी उभी केली. आइस्क्रीमच्या गाडीवाल्याने कुटे यांना दुचाकी काढण्यास सांगितल्यावरून त्यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यावर आइस्क्रीम वाल्याने रितेश पाचुंदकर यांच्यासह सहकाऱ्यांना बोलाविले. त्यांनी विशाल कुटे यांना हातातील कडे लाकडी दांडके व स्टूलने बेदम मारहाण केली. यात त्यांच्या डोक्यात हातपायावर व पाठीवर गंभीर इजा झाल्या. स्थानिकांनी ही भांडणे सोडवून विशाल कुटे यांनी जखमी अवस्थेत खासगी रुग्णालयात दाखल केले.
रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी या घटनेची नोंद घेतली असून, पुढील तपास सहाय्यक फौजदार गुलाब येळे करीत आहेत.
