शिरूर आगारातील एसटीच्या चालक, वाहकाला मारहाण
शिरूर, ता. १९ : एसटी बसच्या पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मोटारीवर एसटीच्या चाकाचे पाणी व चिखल उडाल्याने झालेल्या बाचाबाचीतून मोटारचालक व त्याच्या मित्राने एसटीच्या चालक व वाहकाला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. देवदैठण (ता. श्रीगोंदे) येथे घडलेल्या या प्रकाराचा शिरूर बसस्थानकातील चालक-वाहकांनी निषेध नोंदवीत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली.
शिरूर आगारात कार्यरत असलेले एसटीचे वाहक संतोष बाळासाहेब थोपटे (रा. चिंचोली मोराची, ता. शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बेलवंडी पोलिस ठाण्यात सागर ससाणे (नाव माहिती नाही, रा. देवदैठण, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) व मोटार चालक असलेल्या त्याच्या मित्राविरुद्ध (नाव व पत्ता माहिती नाही) सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सोमवारी (ता. १५) सायंकाळी चालक गाडीलकर व वाहक थोपटे हे शिरूर आगाराची बस (क्र. एमएच १४ डीटी ४१४३) घेऊन विसापूर येथून शिरूरकडे येत होते. त्यावेळी पाऊस सुरू होता. दरम्यान, देवदैठणजवळ एसटीच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्नात असलेल्या मोटारीवर (क्र. एमएच १६ डीजी ९१४५) एसटीचे पाणी उडाल्याने मोटारचालकाने बस चालकाला शिवीगाळ केली. त्यातून झालेल्या बाचाबाचीतून मोटार चालकाने देवदैठण येथील समर्थ लॉन्ससमोर मोटार आडवी घालून बस थांबविली व आपल्या काही मित्रांना बोलावून घेतले. त्यातील एकाने बसमध्ये घुसून प्रवाशांसमोर एसटीच्या चालक, वाहकाला अर्वाच्य शिवीगाळ केली व वाहक थोपटे यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. जाताना त्याने माझे नाव सागर ससाणे आहे, जाऊन पोलिस ठाण्यात सांग अशा शब्दांत दमदाटी केली.
या घटनेची माहिती मिळताच शिरूरच्या आगार प्रमुख एम. आर. गायकवाड यांच्या सूचनेवरून वाहक थोपटे यांनी फिर्याद दिली. दरम्यान, शिरूरमधील चालक- वाहकांनी शुक्रवारी (ता. १९) बसस्थानकात एकत्र जमून वाहकाला मारहाणीच्या या घटनेचा निषेध नोंदविला व कारवाईची मागणी केली.
