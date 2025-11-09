प्रकाश धारिवाल निवडणुकीच्या आखाड्यातून मागे
शिरूर, ता. ९ : शिरूर नगर परिषदेच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या उद्योगपती प्रकाश धारिवाल यांनी व्यावसायिक व्यग्रतेचे कारण देत निवडणुकीच्या आखाड्यातून मागे सरकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘मी या निवडणुकीपासून अलिप्त असून, माझ्या नेतृत्वाखालील शिरूर शहर विकास आघाडी या निवडणुकीत उतरणार नाही,’ असे धारिवाल यांनी शनिवारी (ता. ९) समर्थकांच्या बैठकीत जाहीर केले. माझे वडील रसिकलाल धारिवाल यांनी व्यवसायाची मोठी जबाबदारी माझ्यावर सोपविली असून, आठ राज्यांत आमच्या व्यवसायाचा विस्तार आहे. व्यावसायिक व्यग्रतेतून मला आता शहराच्या राजकारणात लक्ष घालणे कठीण असल्याचे सांगताना प्रकाश धारिवाल यांनी स्वपक्षीयांवर, विरोधकांवर व बदलत्या राजकारणावरही स्पष्ट शब्दांत आगपाखड केली. मी राजकीय पलायन करीत नसून राजकारण की व्यावसायिक जबाबदाऱ्या याबाबत संभ्रमित आहे, अशी अगतिकता व्यक्त करताना नगराध्यक्षासह नगरसेवकांच्या २४ जागा निवडायच्या आहेत आणि त्यासाठी १५०हून अधिक जण इच्छुक आहेत. शिवाय अनेक पक्ष आघाडीत यायला उत्सुक असल्याने त्यांनाही काही सन्मानजनक जागा द्याव्या लागणार होत्या. यातील प्रत्येक व्यक्ती माझ्या विचाराची असताना एकाला निवडताना इतर नाराज होणार आहेत. ही नाराजी मी का ओढवून घेऊ? असा सवाल त्यांनी केला.
मला राजकारणापेक्षा समाजकारणाची आवड आहे. मी कोणत्याही पक्षांत नसून सामाजिक कार्याची आवड जपताना नगरपरिषदेच्या सत्तेची गरज नाही. शिरूर शहराच्या विकासासाठी आणि इथल्या जनतेच्या मदतीसाठी कटिबद्ध आहे. राजकारण करताना व्यवसाय आणि प्रपंचाला वेळ देता येत नसल्याने थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनतेची कामे करताना सत्तापदच पाहिजे असे काहीही नसून नगर परिषद आमच्याच ताब्यात पाहिजे याचा आम्ही ठेका घेतलेला नाही. या निवडणुकीत शिरूर शहर विकास आघाडी एकही उमेदवार उभा करणार नाही. आमच्या आघाडीचा इतर कुठल्याही उमेदवाराला किंवा महायुती, महाविकास आघाडीला आतून किंवा बाहेरून पाठिंबा असणार नाही. कुठल्याही उमेदवाराने त्यांच्या प्रचार पत्रकावर, बॅनर, स्टीकरवर किंवा जाहिरनाम्यावर आमचा फोटो किंवा नाव छापू नये.
- प्रकाश धारिवाल, माजी सभागृह नेते, शिरूर नगर परिषद
