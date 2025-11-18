शिरूरला नगराध्यक्षपदाचे सर्व नऊही अर्ज वैध
शिरूर, ता. १८ : शिरूर नगर परिषद निवडणुकीत पाच जणांचे नगरसेवकपदासाठीचे उमेदवारी अर्ज छाननीदरम्यान अवैध ठरले. नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेले सर्व नऊ अर्ज मात्र वैध ठरले.
शिरूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव असून, त्यासाठी एकूण नऊ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. छाननीमध्ये हे सर्व अर्ज वैध ठरले. नगरसेवकपदाच्या २४ जागांसाठी १६५ जणांचे १९३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. नगर परिषदेच्या सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित जगताप व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रीतम पाटील यांच्या उपस्थितीत या प्राप्त अर्जांची छाननी केली. यामध्ये प्रभाग ११मधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने उमेदवारी दिलेले तुषार वेताळ यांचा अर्ज अवैध ठरला. पक्षाकडून दाखल झालेल्या त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर सूचक नसल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. तथापि, याच वॉर्डातून त्यांची अपक्ष उमेदवारी वैध ठरली. त्यामुळे ते या प्रभागातून राष्ट्रवादी पुरस्कृत उमेदवार असतील. प्रभाग दोनमधील पूजा अमित शिर्के व प्रभाग १२मधील महेंद्र सुरेश पाचर्णे यांचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून दाखल झालेले डमी अर्ज अवैध ठरले. प्रभाग पाचमधील लता अर्जुन ससाणे यांचा भाजपकडून व प्रभाग ११ मधील शिवसेनेकडून दाखल झालेला सुप्रिया पिराजी साकोरे यांचे अर्ज अवैध ठरले. त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत पक्षाचे जोडपत्र जोडले नसल्याचे कारण दिले. तथापि, साकोरे यांनी प्रभाग सातमधूनही शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, तो वैध ठरला आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या : ९
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या : ०
एकूण पात्र अर्जांची संख्या : ९
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या : १९३
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या : ५
एकूण पात्र अर्जांची संख्या : १८८
