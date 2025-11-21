शिरूरला रंगणार पंचरंगी लढत
शिरूर, ता. २१ : नगर परिषद निवडणुकीच्या अर्ज माघारीच्या दिवशी मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर परस्परविरोधात उभ्या ठाकलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांसह इतर दोन प्रभागांतून शिवसेना व जनता दलाच्या उमेदवारानेही माघार घेतली. नगराध्यक्षपदासाठीचा एक अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे पंचरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.
उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी आज (ता. २१) २६, तर काल पाच उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता नगरसेवकपदाच्या २४ जागांसाठी ९९ उमेदवार रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मनीषा शरद कालेवार यांनी प्रभाग क्रमांक तीनमधील नगरसेवकपदाची उमेदवारी कायम ठेवताना नगराध्यक्षपदाचा अर्ज मागे घेतल्याने नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगराध्यक्षा वैशाली दादाभाऊ वाखारे (अपक्ष), माजी नगराध्यक्षा सुवर्णा राजेंद्र लोळगे (भाजप), माजी उपनगराध्यक्षा अलका सुरेश खांडरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) व माजी नगरसेविका रोहिणी किरण बनकर (शिवसेना) यांच्यासह ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) यांच्यात पंचरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ऐश्वर्या पाचर्णे यांना नगराध्यक्षपदाची, तर त्यांचे पती अभिजीत पाचर्णे यांना प्रभाग पाचमधून उमेदवारी दिली होती. तथापि, अभिजीत पाचर्णे यांनी इतरांना संधी मिळावी, या हेतूने प्रभागातील उमेदवारी मागे घेतली. तेथे पक्षाने माजी नगरसेवक नीलेश लटांबळे यांना पुरस्कृत करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष रवीबापू काळे यांनी दिली. याच प्रभागातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने अधिकृत उमेदवारी दिलेल्या आशिष शिंदे यांनीही कौटुंबिक कारणास्तव आपली उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे या प्रभागात आता नीलेश लटांबळे विरूद्ध भाजपचे संतोष थेऊरकर यांच्यात सरळ सामना होणार आहे. प्रभाग ११मधून शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार सुनील बाफणा व प्रभाग सहामधून जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार वसंत बेंद्रे यांनीही माघार घेतली.
