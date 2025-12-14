वाहनाच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीची ओळ पटेना
शिरूर, ता. १४ : पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर शिरूर येथील बोऱ्हाडे मळ्यानजीक (ता. शिरूर) अज्ञात वाहनाच्या धडकेने मरण पावलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीची आठ दिवस उलटल्यानंतरही ओळख न पटल्याने पोलिसांनी मृत व्यक्तीबाबत माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या शनिवारी (ता. ६) रात्री साडेसातच्या सुमारास बोऱ्हाडे मळ्याजवळ गंभीर जखमी होऊन रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीला अयाज अनवर शहा (रा. सोनार आळी, शिरूर) या रिक्षाचालकाने त्याच्या रिक्षातून शिरूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणले. मात्र डोक्याला मार लागल्याने या ज्येष्ठाचा मृत्यु झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत शिरूर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून मृतदेह येथील शवविच्छेदन गृहातील शीतपेटीत ठेवला. मात्र मृताची ओळख न पटल्याने पोलिसांनी माहिती देण्याबाबत आवाहन केले आहे.
सत्तर ते ७५ वर्षे वयाच्या या मृत व्यक्तीच्या अंगात काळे जर्कीन व निळ्या रंगाची पॅन्ट होती. पांढरे केस असून, दाढी मिशा देखील वाढलेल्या आहेत. या वर्णनाच्या व्यक्तीबाबत माहिती असल्यास शिरूर पोलिस ठाण्याशी (संपर्क क्र. ०२१३८ - २२२१३९) किंवा या प्रकरणाचा तपास करणारे सहायक फौजदार आर. एस. साबळे (मोबाईल क्र. ९१४५३७७७९१ ) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
