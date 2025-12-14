शिरूरमधील एकाची नागपूर कारागृहात रवानगी

शिरूर, ता. १४ : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक शांततेचा भंग करून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून या कारवाईअंतर्गत शिरूर पोलिसांनी येथील एका धोकादायक व्यक्तीला स्थानबद्ध केले.
दीपक बबन गुंजाळ (वय ३३, रा. शिरूर) अशी स्थानबद्धतेची कारवाई झालेल्या तरुणाचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात, अवैधरीत्या अग्निशस्त्र बाळगणे, संगनमत करून घातक हत्यारांनी हल्ले करणे, शिवीगाळ व दमदाटीसह मारहाण करून जखमी करणे यासारखे तीन गंभीर गुन्हे दाखल होते. तो सराईत व धोकादायक असल्याने त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, धोकादायक व्यक्ती, वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या बेकायदेशीर जुगार, लॉटरी चालविणाऱ्या आणि मानवी अपव्यापार करणाऱ्या व्यक्तींच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबतच्या ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये कारवाईबाबतचा अहवाल जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांना सादर केला होता. या प्रस्तावाचे अवलोकन करून पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे पाठविला होता. या अहवालाची तपासणी करून डुडी यांनी गुंजाळ याला स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश बजावताच शिरूर पोलिसांच्या पथकाने विविध ठिकाणी छापेमारी करून व गुंजाळ यांच्या ठावठिकाण्याचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले. शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार शुभम चव्हाण व सागर शेळके, सहायक फौजदार महेश बनकर, पोलिस हवालदार मंगेश थिगळे, तुषार पंदारे, संजीव जाधव, शरद गावडे, परशुराम सांगळे, सचिन भोई, नीतेश थोरात, गणेश गोसावी, विजय शिंदे, निखिल रावडे, अंबादास थोरे, नीरज पिसाळ, रघुनाथ हाळनोर या पथकाने ही कारवाई केली. या कारवाईतून गुंजाळ याला ताब्यात घेऊन त्याची नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली असल्याचे पोलिस निरीक्षक केंजळे यांनी दिली.
