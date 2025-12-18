शिरूरमध्ये मतमोजणीसाठी १०० कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था
शिरूर, ता. १८ : शिरूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी (ता. २१) होणार असून, सकाळी दहा वाजता मतमोजणीस सुरुवात होणार आहे. मतमोजणीसाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत जगताप यांनी नगरपरिषद सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पत्रकार परिषदेला सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी राहुल पिसाळ उपस्थित होते.
अभिजीत जगताप यांनी सांगितले की, मतमोजणी शिरूर नगरपरिषद कार्यालयाच्या तळमजल्यावर रविवारी सकाळी दहा वाजता सुरू होणार आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांसह शंभर कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली आहे. याशिवाय सुलभ वार्तांकनासाठी पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार केला आहे. मतमोजणीसाठी एकूण १२ प्रभागांनुसार १२ टेबलांची व्यवस्था केली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना प्रत्येक टेबलावर एक याप्रमाणे एकूण १२ प्रतिनिधी ठेवण्याची मुभा दिली असून, नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांना प्रत्येकी एक प्रतिनिधी ठेवता येणार आहे.
काही प्रभागांच्या मतमोजणीच्या दोन ते तीन तर काही प्रभागांच्या चार फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण होणार असून, संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रिया साधारण दोन तासांत पूर्ण होईल. मतमोजणी केंद्रात केवळ प्रवेश पास दिलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने मोबाइल फोन नेण्यास सक्त मनाई आहे. मतदान परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीसांच्यावतीने कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
