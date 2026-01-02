रांजणगाव एमआयडीसीत नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक
शिरूर, ता. २ : रांजणगाव (ता. शिरूर) एमआयडीसीतील विविध कंपन्यांत बंदोबस्ताचे काम देण्याचे आमिष दाखवून ड्रेस किटच्या नावाखाली ३७ मुले व दहा मुलींकडून प्रत्येकी चार हजार रुपयांप्रमाणे तब्बल सत्तर हजार रुपये वसूल करणाऱ्या आणि कुठलीही नोकरी न देता उलट या मुला- मुलींना शिवीगाळ, दमदाटी करीत धमकावणाऱ्या दोघांना रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली.
याप्रकरणी अवध कलिम बिनसाद (रा. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) व ज्ञानेश्वर महादेव धायतडक (रा. धायतडकवाडी, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) यांना अटक केली असून, अमोल आवटे (रा. श्रीरामपूर) याच्याविरूद्धही गुन्हा दाखल केला आहे. तो फरारी आहे. फसवणूक झालेल्या व दमदाटीमुळे भयभीत झालेल्या मुलामुलींनी पोलिसांकडे धाव घेत आपली कैफियत मांडल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. शिर्डी येथील तरूणाच्या ओळखीने तिघेजण मंगळवारी (ता. ३० डिसेंबर) रात्री दहाच्या सुमारास रांजणगाव येथे आले असता धायतडक याने त्यांना गावातील सुखकर्ता मंगल कार्यालय येथे बोलावले. त्याठिकाणी ३७ मुले व दहा मुली होत्या. माझी एमएसएफ फोर्सची एजन्सी असून, त्यामार्फत कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बंदोबस्ताचे, तसेच रांजणगाव एमआयडीसीतील कंपन्यांत बंदोबस्ताचे काम देतो. राहण्याची सोय व जेवणाखाणासह आठ तासाच्या कामाचा महिन्याला १६ हजार रुपये पगार दिला जाईल, असे सांगत धायतडक व बिनसाद यांनी या मुला- मुलींकडून ड्रेस व किटसाठी म्हणून सत्तर हजार रुपये जमा केले. बुधवारी व गुरूवारी मंगल कार्यालयात मुक्काम करूनही कुणालाही काम न मिळाल्याने या मुलामुलींनी बिनसाद व धायतडक यांच्याकडे विचारणा केली असता, श्रीरामपूर येथील अमोल आवटे याने आम्हाला या कामासाठी मुले मुली गोळा करण्यास सांगितले असून, ते आल्यानंतर कामाचे बघू असे सांगितल्याने ही मुले मुली हवालदील झाले. काम नसेल तर दिलेले पैसे परत मागितले असता धायतडक व बिनसाद यांनी त्यांना दमदाटी करीत शिवीगाळ केली. तुम्हाला कुठे जायचे तिथे जा, आम्ही कुणाला घाबरत नाही, असे म्हणत ते निघून गेल्यानंतर या मुलामुलींनी पोलिसांकडे धाव घेतली.
या घटनेची गंभीर दखल घेत शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी घटनास्थळी भेट देत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. पोलिस हवालदार वैभव मोरे व पथकाने तपासाची चक्रे फिरवून आज धायतडक व बिनसाद यांना ताब्यात घेत अटक केली.
दोन दिवस ऐन थंडीत उघड्यावर
ऐन थंडीच्या काळात मंगल कार्यालयात दोन दिवस उघड्यावर राहावे लागल्याने व अनेकांकडे अंथरूण- पांघरून नसल्याने थंडीने गारठून अनेक मुले- मुली आजारी पडली. ज्ञानेश्वर धायतडक व अवध बिनसाद यांनी दोन दिवस या मुला- मुलींना रांजणगाव गणपती देवस्थानमध्ये जेवणासाठी पाठवले.
