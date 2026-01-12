रांजणगाव येथील छाप्यात अमली पदार्थ, गुटखा जप्त
शिरूर, ता. १२ : रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस पथकाने कारवाई करीत सुमारे दोनशे किलो अमली पदार्थाचा साठा व प्रतिबंधित गुटखा माल जप्त केला. या प्रकरणी विपुल संदीप विटकर (वय २०, रा. रांजणगाव गणपती) याला अटक करण्यात आली असून, त्याने त्याच्या घरात व पानटपरीत या अमली मालाचा साठा केल्याचे कारवाईतून निदर्शनास आले.
रांजणगाव- करंजावणे रस्त्यावर सरकारी रूग्णालयाजवळ एका पानटपरीतून अमली पदार्थाची विक्री होत असल्याची माहिती मिळताच पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी (ता. १०) सायंकाळी छापा टाकला. तेव्हा विपुल विटकर हा या पानटपरीतून अमली पदार्थ व विक्रीस प्रतिबंध असलेल्या गुटख्याची विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्या पानटपरीजवळील त्याच्या घराची झडती घेतली असता घरातील एका खोलीत बंटा गोळी सदृष अमली पदार्थ व गुटख्याचा साठा पोलिसांच्या हाती लागला. सुमारे दोनशे किलोचा हा साठा पोलिसांनी जप्त केला असून, त्याची किंमत ५७ हजार तीनशे रूपये इतकी असल्याचे या कारवाईत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे पोलिस हवालदार तुषार पंदारे व जनार्दन शेळके यांनी सांगितले.
विपुल विटकर याला अटक करण्यात आली असून, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध अमली पदार्थांची बेकायदा विक्री व साठा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. याबाबत पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश थोरात पुढील तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.