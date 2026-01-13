शिरूरमध्ये कोसळल्या अवकाळी सरी
शिरूर, ता. १३ : शिरूर शहरासह तालुक्याच्या काही भागात मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळनंतर अवकाळी पाऊस झाला. या पावसाने शेतीसह इतर नुकसान झाले नसले; तरी ऐन थंडीच्या वातावरणात अचानक बदल झाला त्यामुळे रोगराईची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिरूर शहरात अर्धा तासाहून अधिक काळ मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळला. पश्चिम पट्ट्यातील कवठे, सविंदणेसह रांजणगाव एमआयडीसी परिसरातही मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळल्या; मात्र या अवकाळी पावसाने कुठेही मोठ्या नुकसानीची नोंद झाली नाही. तरीही या अवकाळी पावसाने गहू व ज्वारीसह हरभरा व इतर तरकारी पिकांवर चिकटा, तांबेरा आदी प्रकारची रोगराई पडू शकते, अशी चिंता शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.