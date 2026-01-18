शिरूरमध्ये दोन कोटीचे अमली पदार्थ जप्त
पुणे, ता. १८ : शिरूर गावाबाहेरून जाणाऱ्या पुणे- नगर रस्त्याजवळ मॅफेड्रॉन नावाचा अमली पदार्थ विक्रीसाठी घेऊन जात असलेल्या एकाला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचून पकडले. शनिवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास केलेल्या या कारवाईत दोघांवर अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत सुमारे एक किलो ५२ ग्रॅम वजनाचे मॅफेड्रॉन जप्त केले असून, त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे दोन कोटी दहा लाख चाळीस हजार रुपये इतकी आहे.
याबाबत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक कुलदीप दत्तात्रेय संकपाळ यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, शादाब रियाज शेख (रा. शिरूर) व ज्ञानदेव बाळू शिंदे (रा. कोहकडी, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांच्याविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, अमली पदार्थ खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात आणखी कुणाचा हात आहे का याचा पोलिस कसून तपास करीत आहेत.
एमडी हा अमली पदार्थ सोबत बाळगलेला एकजण शिरूरच्या बाह्यवळणावरील बाबूराव नगर येथे येणार असल्याची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शिरूर पोलिसांच्या मदतीने सापळा लावला. तेव्हा शादाब शेख हा दुचाकीवरून (क्र. एमएच १२ डीके ९८९७) त्या परिसरातून जात असताना पोलिसांनी त्याला हटकले. दुचाकी थांबवून त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडील प्लॅस्टिकच्या पिशवीत सुमारे एक किलो ५२ ग्रॅम वजनाचे एमडी आढळून आले. पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता ज्ञानदेव शिंदे याच्याकडून हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी घेतला असल्याचे त्याने जबाबात सांगितल्यानंतर दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण पुढील तपास करीत आहेत.
