सासवडचे नगरपालिका प्रशासन भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून धारेवर
सासवड, ता. १९ : सासवड नगरपालिका पाणी, ड्रेनेज आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत सासवड शहर भाजप आक्रमक झाली आहे. प्रशासनाने कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत मागितली असून, या मुदतीत कामे न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भाजपचे शहराध्यक्ष आनंद जगताप यांनी दिला.
भाजपने यापूर्वीही शहराच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करीत १९ ऑगस्ट रोजी ‘गावबंद’चा इशारा दिला होता. मात्र, त्याआधीच सोमवारी (ता. १८) पालिका प्रशासनाने आठ दिवसांत केलेल्या कामांचे पत्र दिले. यानंतर मंगळवारी (ता. १९) भाजपने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
याप्रसंगी राजन जगताप यांनी शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि रस्त्यांच्या समस्यांवर बोट ठेवले. तसेच, शहरातील मुख्य भाजी मंडईऐवजी इतरत्र चार ठिकाणी भाजी विक्रेते बसतात व या भाजी विक्रेत्यांकडून ठेकेदाराकडून दुप्पट भाडे घेऊनही सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. याकडेही प्रशासनाचे लक्ष नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयासमोरील, तसेच पीएमटी स्थानक परिसरातील रस्त्यांवरील भाजी विक्रेत्यांमुळे होणाऱ्या संभाव्य अपघातांचा मुद्दा मयूर जगताप यांनी मांडला. एखादा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी पालिका प्रशासन घेणार का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, मंदार टिळेकर, भूषण मचाले, संजय टिळेकर आणि संजय चव्हाण यांनी निधीअभावी कामे थांबल्याबद्दल प्रशासनाला घेरले. याबरोबरच यशवंतराव जगताप, जयेंद्र निकम, संतोष जगताप, संतोष खोपडे, संदीप राऊत, अनिरुद्ध दोडके आणि तुषार जगताप यांनीही पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
