सासवड नगरपरिषदेची ‘अभय योजना’ सुरू

सासवड, ता. २० : सासवड शहरातील मालमत्ताधारकांसाठी सासवड नगर परिषदेने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी विशेष करवसुली मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदार मालमत्ताधारकांसाठी ‘अभय योजना’ जाहीर केली आहे. यामुळे नागरिकांना मालमत्ताकरावरील थकीत शास्ती माफ करून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
सध्या सासवड शहरातील मिळकतधारकांकडे एकूण दोन कोटी १५ लाख रुपये शास्ती स्वरूपात थकीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने १९ मे २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी थकबाकीदारांनी मालमत्ताकराची मूळ रक्कम पूर्णपणे भरून अर्ज सादर करून याचा लाभ घेण्याचे आवाहन नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.
‘‘जोपर्यंत नागरिक वेळेवर कर भरत नाहीत, तोपर्यंत नगर परिषद त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार आहे. यामध्ये मालमत्ता सील करणे, नळ कनेक्शन बंद करणे आणि जप्त मालमत्तेची विक्री करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, थकबाकीदार मालमत्ताधारकांची नावे नगर परिषद कार्यालयासमोर आणि शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये फ्लेक्सद्वारे जाहीर केली जाणार आहेत.
नागरिकांच्या सोयीसाठी कर भरण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळावर तसेच बँकिंगच्या माध्यमातून आरटीजीएस किंवा एनईएफटी आणि नगर परिषद कार्यालयात रोख रक्कम किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची व्यवस्था आहे. दरम्यान, सन २०२५-२६ ते २०२९-३० या वर्षांसाठी सुरू असलेल्या इमारती किंवा भूखंडाच्या करनिर्धारण प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविण्याची मुदत वाढविली असून २२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आक्षेप अर्ज दाखल करता येतील. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जांवर विचार केला जाणार नाही,’’ असेही डॉ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
करवसुली हा नगर परिषदेच्या प्रशासकीय कामाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या माध्यमातून मिळालेल्या निधीतून शहरामध्ये विविध विकासकामे केली जातात. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेवर कर भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी
