एकजुटीने काम केल्यास गावाचा वेगाने विकास
सासवड, ता. २२ : कोणत्याही कामामध्ये राजकारण आणले नाही असे सांगत, गावाच्या प्रगतीसाठी अशाप्रकारे एकजुटीने काम केल्यास गावाचा विकास अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास पुरंदर-हवेलीचे माजी आमदार संजय जगताप यांनी व्यक्त केला.
पुरंदर तालुक्यातील नाझरे कडेपठार गावातील सुमारे साडेसहा कोटी रुपये खर्चून झालेल्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण नुकतेच माजी आमदार संजय जगताप यांच्या हस्ते पार पडले. या लोकार्पण सोहळ्यात ६ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला काळा ओढ्यावरील पूल, ४५ लाख रुपयांचे आरोग्य केंद्र आणि १० लाख रुपयांच्या तलाठी कार्यालयाचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमाला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय कोलते, नीरा मार्केट कमिटीचे सभापती संदीप फडतरे, महादेव टिळेकर, देविदास कामथे, संभाजी काळाने, सुनीता कोलते, अॅड. महेश राणे, देविदास नाझीरकर, धैर्यशील शिंदे, संतोष गिरमे, सरपंच मनीषा नाझीरकर, उपसरपंच सुनील खारतुडे, नाझरे सुपेचे सरपंच भाऊसाहेब कापरे, अर्जुन कापरे, विनायक कापरे यांच्यासह तात्या नाझीरकर, अंकुश नाझीरकर, बारकू नाझीरकर, मोहन गाढवे, सुनील कांबळे, रामदास कापरे, हनुमंत कदम, मधुकर कापरे, महेश कदम यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
