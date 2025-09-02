सासवडमध्ये सातव्या दिवशी मिरवणुकीने गणरायाला निरोप
सासवड, ता. २ ः सासवड (ता. पुरंदर) येथे गणरायाच्या जयघोषात मंगळवारी (ता. २) सातव्या दिवशी अनेक घरगुती गणपतींसह येथील श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि त्यांच्या विद्यालयांच्या गणरायाचे कऱ्हा- चांबळी नद्यांच्या संगमावर असलेल्या पुरातन संगमेश्वर मंदिरासमोरील बंधाऱ्यात विसर्जन करण्यात आले.
दरम्यान, शिवाजी इंग्लिश स्कूलच्या शिवाजीनीयन्स ढोल- झांज, लेझीम आणि ध्वज पथकाने आकर्षक कसरती करत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. दोन्ही शाळांमधून शिवतीर्थावर मिरवणुका आल्यानंतर, मुख्य बाजारपेठेतून भव्य मिरवणुकीने गणरायाला निरोप देण्यात आला.
यावेळी संस्थेचे व्यवस्थापक कानिफनाथ आमराळे, प्राचार्या रेणुकसिंह मर्चंट, मुख्याध्यापक विजयकुमार हाके, प्रिया गायकवाड, श्रीकांत सस्ते, दीपक जगताप यांच्यासह दोन्ही शाळांचे शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
सातव्या दिवशी घरगुती गणपतींचेही विसर्जन संगमेश्वर बंधाऱ्यात सकाळी सुरू झाले आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. नगरपालिकेने निर्माल्य गोळा करण्याची व्यवस्था केली होती, तर सासवड पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवत शांततेत विसर्जन पार पाडण्यास मदत केली.
05539
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.