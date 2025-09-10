भिवरीतील हुक्का पार्लरवर सासवड पोलिसांची कारवाई
सासवड, ता. १० : सासवड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भिवरी (ता. पुरंदर) येथे सुरू असलेल्या हुक्का पार्लरवर सासवड पोलिसांनी धाड टाकली. या कारवाईत पोलिसांनी चार हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी (ता. ९) रात्री आठनंतर ही कारवाई केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सासवड पोलिस ठाण्यात भिवरीतील मेहफिल हॉटेलमध्ये अवैध हुक्का पार्लर सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांनी आपल्या पथकासह हॉटेलवर छापा टाकला. त्यावेळी हॉटेलमध्ये काही लोक हुक्का ओढत असल्याचे आढळून आले.
पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत हॉटेल मालक युवराज बाळासाहेब रोमण (वय ३७, रा. पिंपळे, ता. पुरंदर) याला ताब्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या झडतीमध्ये हॉटेलच्या गल्ल्यावर हुक्का पॉट, विविध फ्लेवर्स, कोळशाचा डबा, चिमटा आणि चिलीम असे साहित्य आढळले. पोलिसांनी हे साहित्य जप्त केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.