सीताफळाच्या बाजारभावामध्ये घसरण
सासवड, ता. १३ : पुरंदर तालुक्यात सध्या सीताफळाचा हंगाम जोरात सुरू असताना बाजारात आवक वाढल्याने आणि परराज्यांतील मागणी घटल्याने सीताफळाच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. मागील दोन ते तीन दिवसांत उत्तम प्रतीच्या सीताफळाचा बाजारभाव १५०० ते ४००० रुपयांवरून १००० ते २१०० रुपयांवर घसरला आहे.
सासवड येथील घाऊक फळ बाजारात दररोज सुमारे ५०० ते ६०० क्रेट सीताफळाची आवक होत आहे. याशिवाय डाळिंबाचे १५० क्रेट, अंजिराचे ३०० ते ४०० टब, तर गुलाबी पेरूच्या १५० बॅगा, गावरान पेरू व ललित आणि बाटली पेरूचेही जवळपास १०० क्रेट बाजारात येत आहेत.
सासवडच्या फळबाजारात बापू शेलार, गिरीश काळे, सागर काळे, गौरव काळे, महेश काळे, दीपक काळे, अजित पोमण, शरद काळे आदी स्थानिक व्यापाऱ्यांसह काही परप्रांतीय व्यापारी सीताफळ खरेदी करीत आहेत.
आणखी काही दिवस किंवा दिवाळीपर्यंत सीताफळाचे दर कमी राहण्याची शक्यता असल्याचे सासवड येथील फळविक्रेते हरून बागवान आणि नायगाव (ता.पुरंदर) येथील शेतकरी व फळांचे व्यापारी प्रमोद खळदकर यांनी सांगितले.
बाजारभाव घसरणीची कारणे
१. उष्णतेमुळे फळे लवकर पिकतात.
२. विक्रीसाठी बाजारात आवक वाढली
३. परराज्यांत पडणारा पाऊस तसेच स्थानिक फळांची वाढती आवक
४. परराज्यात सीताफळाच्या मागणीत घट
फळांचा बाजारभाव पुढीलप्रमाणे : प्रतिक्रेट (रुपयांत)
चांगल्या दर्जा........... १००० -२१००
लहान आकार........... ३००-७००
डाळिंब...........२०००-३५००
अंजीर...........३००-७००
गुलाबी पेरू (१५ किलो बॅग)...........२००-४००
गावरान पेरू...........१०००-१५००
ललित पेरू...........१५००
बाटली गुलाबी पेरू...........१०००-१२००
