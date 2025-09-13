आर्थिक फसवणूक, खंडणीप्रकरणी दांपत्यावर गुन्हा
सासवड, ता. १३ : आर्थिक फसवणूक, खंडणी आणि छळप्रकरणी एका महिलेच्या तक्रारीवरून सासवड येथील दांपत्यावर सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनुष्का सचिन जाधव (वय ३६), सचिन जाधव (वय ४३) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या पतिपत्नीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादी महिलेच्या वडिलोपार्जित महारवतन जमीन गट क्रमांक १३०३ आणि १३१३ मधील १८.५० गुंठे जमिनीची विसरपावती करून त्यानंतर नोंदणीकृत साठेखत दस्तामध्ये मात्र इतर गट क्रमांकांचा (१३९६, १३०४, १३२२, १३२४, १३४६, १३५७, १३७२, १४०४, १४१५) समावेश करून बनावट व्यवहार करण्यात आला. फिर्यादीने हा बनावट दस्त रद्द करण्याची विनंती केली असता आरोपींनी फिर्यादी महिलेकडे ८ लाख रुपयांची खंडणी मागितली. यासाठी पिस्तूल दाखवून धमकावले. याव्यतिरिक्त, आरोपींनी सार्वजनिक ठिकाणी फिर्यादीला जातिवाचक शिवीगाळ करत तिचा छळ केल्याचा आरोपही फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
फिर्यादीने या विरोधात कायदेशीर कारवाई करून तो बनावट दस्त रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पुढील तपास सासवड पोलिस करत आहेत.
