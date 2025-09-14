पिंपळे येथील अपघातात तरुणाचा मृत्यू
सासवड, ता. १४ : पिंपळे (ता. पुरंदर) गावाजवळ भरधाव वेगात असलेल्या ट्रक (क्र. एमएच ११ एएल ५२६२) ने दुचाकी (क्र. एमएच ११ बी टी ९३२०)ला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात २५ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना रविवारी (ता. १४ ) दुपारी १२:३० वाजण्याच्या सुमारास पिंपळे गावाच्या हद्दीतील दातेमळा बसस्टॉपजवळ घडली. जितेंद्र शशिकांत पवार (वय २५, रा. भादवडे, ता. खंडाळा, जि. सातारा) असे अपघातात मृत्यू झालेल्याचे तर विजय पांडुरंग कदम (वय ५५, रा. दरुज, ता. खटाव, जि. सातारा) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकचालकाचे नाव आहे.नवनाथ उत्तम कामठे (रा. वाघोली, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे.
