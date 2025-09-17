सासवड येथे नागरिकांची स्वच्छतेची शपथ
सासवड, ता.१७ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील संगमेश्वर मंदिर परिसरात स्वच्छता करून नागरिकांना स्वच्छतेची शपथ देण्यात आली. सासवड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला.
नगरपरिषदेसमोरून सुरू झालेल्या या रॅलीमध्ये सहभागींना ‘स्वच्छोत्सव’ अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. २५ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण सासवड शहरात ‘श्रमदान एक दिवस – एक तास – एक साथ’ ही भव्य स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेमध्ये शहरातील नागरिक, शाळा-महाविद्यालये, सामाजिक संस्था आणि महिला बचत गटांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. चव्हाण यांनी केले.
अभियानाच्या प्रचार आणि जनजागृतीसाठी मुख्याधिकारी डॉ. चव्हाण, निवृत्त आरोग्य अधिकारी मोहन चव्हाण, स्वच्छता दूत सागर जगताप आणि पुरंदर हायस्कूलचे प्राचार्य इस्माईल सय्यद यांच्यासह अनेकांनी नागरिकांना गुलाबपुष्प देऊन स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले. संगमेश्वर मंदिर परिसरात झालेल्या स्वच्छता मोहिमेत नगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, विविध विद्यालयांचे शिक्षक आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
