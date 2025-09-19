सासवड बाह्यवळणांवर अपघातांचे प्रमाण वाढले
सासवड, ता. १९ : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गाच्या कामामुळे सासवड (ता. पुरंदर) येथे तयार केलेल्या बाह्यवळणांवर अपघात वाढले आहेत. विशेषतः पवारवाडी आणि बोरावकेमळा येथील त्रिकोणी रस्ते वाहनचालकांसाठी धोकादायक बनले आहे. या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून होत आहे.
बोरावकेमळा येथील बाह्यवळणावर शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी टेम्पो आणि चारचाकी वाहनाचा अपघात झाला. यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी चारचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे. याठिकाणी बाह्यवळण मार्ग आणि खळदकडे जाणारे रस्ते एकत्र येत असल्याने वाहनांची गर्दी होते आणि अपघात होण्याचा धोका वाढतो.
अशीच परिस्थिती हडपसरकडून सासवडकडे येताना पवारवाडी येथे बाह्यवळण तयार झाल्याने तीन रस्ते एकत्र येतात. त्यामुळे वाहनांचा वेग जास्त असताना चालकांची दिशाभूल होऊन अपघाताची शक्यता आहे.
दरम्यान, बाह्यवळण मार्ग सुरू झाल्यामुळे सासवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, दिवे घाटातील काम सुरू असल्याने सासवड- कोंढवा मार्गावर वाहतूक वाढली आहे. या मार्गाची रुंदी सध्याच्या वाहतुकीसाठी अपुरी पडत आहे. तसेच, भिवरी ते बोपदेव घाट दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यामुळे दिवे घाटातील कामाला गती देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
05632
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.