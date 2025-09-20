सोपाननगर ते सोपानदेव मंदिर रस्त्याची दुरवस्था
सासवड, ता. २० : सासवड (ता. पुरंदर) येथील सोपाननगर ते संत सोपानकाका महाराजांच्या समाधीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भाविक, नागरिक आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या दिवसांत तर या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने खड्डे आणखी मोठे होत आहेत. सुमारे चार ते पाच वर्षांपूर्वी ५० लाख रुपये खर्च करून या एक किमी रस्त्याचे डांबरीकरण तसेच पालखी तळावर पादचारी मार्गाचे काम झाले होते.
सोपानकाका मंदिर परिसरातील नगरपरिषदेच्या विद्यालयासमोरील क्रीडांगणाच्या मोकळ्या जागेला संरक्षक भिंत करून नगरपालिकेने नागरिकांसाठी ओपन जिम आणि जॉगिंग ट्रॅकची व्यवस्था केली होती. परंतु, नगरपालिकेने त्याच ठिकाणी घाऊक भाजीपाला बाजार सुरू केल्याने रस्त्यासह या जागेचीही दुरवस्था झाली आहे. दररोज शेकडो वाहनांच्या वर्दळीमुळे रस्त्याची अधिकच दुरवस्था झाली आहे.
बाजारामुळे परिसरात आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांसाठी स्वच्छतागृहाची सोय नसल्यामुळे भाजीपाला खरेदी-विक्रीसाठी येणारे लोक उघड्यावरच लघुशंका व इतर विधी करत आहेत. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, डासांचे प्रमाणही वाढले आहे. मध्यरात्री एकपासून भाजीपाल्याची वाहनांची ये-जा सुरू होत असल्याने स्थानिक रहिवाशांची झोपही होत नाही. या कारणांमुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
पालिका प्रशासनाने क्रीडांगणाची जागा भाजी बाजारासाठी वापरल्यामुळे रस्त्याच्या दुरवस्थेबरोबरच आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वच्छतागृहाची सोय नसल्यामुळे भाजीपाला बाजारात येणारे लोक उघड्यावरच लघुशंका करतात. त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे आणि डासांचा त्रास वाढला आहे. हा बाजार दुसरीकडे करावा. गेल्या तीन वर्षांत प्रशासकीय राज आल्यापासून हळूहळू शहराचे बकालीकरण झाले आहे.
- नंदकुमार जगताप, स्थानिक नागरिक
या मार्गावर पालिकेने सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात क्रॉंक्रिट आणि मुरमाचा वापर करून रस्त्यावरील काही खड्डे बुजविले आहेत. पुन्हा खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. डांबरीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवला असून निधीची उपलब्धता झाल्यावर या रस्त्याचे काम प्राधान्याने केले जाईल.
- जावेद मुल्ला, पालिका अभियंता
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.