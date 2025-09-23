खोदलेल्या रस्त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय
सासवड, ता. २३ : सासवड नगरपालिका हद्दीतील त्रिशुल सोसायटीमध्ये गेल्या पाच दिवसांपासून रस्ता खोदलेला आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नगरविकास खात्याकडून मंजूर निधीतून त्रिशुल हाउसिंग सोसायटीमधील रस्त्याचे ३० लाख रुपयांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण काम होत आहे. पाच दिवसांपूर्वी हा रस्ता खोदण्यात आला. मात्र पुढे कोणतेही काम झालेले नाही. सध्या पडत असलेल्या पावसाचे पाणी साचल्याने येथून पायी चालणेही अवघड झाले आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांनाही रस्ता पार करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता वीरकुमार शिंदे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ‘‘नगरविकास विभागाच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित हे काँक्रिटीकरणाचे काम होत आहे. पाऊस पडल्याने कामास विलंब झाला असून, बुधवारी (ता. २४) खडीकरणाचे काम सुरू करणार आहे.’’
SWD25B05668
